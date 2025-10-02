У Південній Америці знайшли 600-метрові доісторичні тунелі: хто їх вирив

Тунель. Фото: Heinrich Frank

Реклама

На території Бразилії та Аргентини науковці зафіксували понад 1500 масивних підземних утворень, що не схожі на жодні відомі печери чи людські споруди. Деякі з них простягаються майже на 600 метрів.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Ці структури отримали назву палеонори. Їхні стіни та склепінчасті стелі мають гладку поверхню, а на камені добре видно сліди кігтів. Саме вони стали головним доказом того, що тунелі створили тварини, а не геологічні процеси — ерозія, лавові потоки чи зсуви.

Реклама

Першим на слід палеонорів натрапив геолог Генріх Франк під час будівельної інспекції. Він підкреслив, що за формою та структурою ці ходи не відповідають жодній відомій природній формації: «Це не печери. Вони були вириті. І в цьому регіоні немає відомих геологічних процесів, які могли б їх пояснити», — наголосив дослідник.

Науковці дійшли висновку, що авторами цих споруд були гігантські наземні лінивці — травоїдні тварини льодовикового періоду, які сягали розмірів сучасного слона. Їхні масивні передні лапи та вигнуті кігті дозволяли рити такі масштабні тунелі.

Є припущення, що палеонори слугували укриттям, місцем для гніздування та довготривалого проживання. У багатьох із них простежуються ознаки постійного використання, що свідчить: ходи могли розширюватися і підтримуватися кількома поколіннями тварин.

Цікаво, що раніше деякі з нір помилково приймали за шахти або зруйновані печери. Їхній розмір і ступінь збереження дають дослідникам унікальну можливість вивчити поведінку вимерлої мегафауни, яка зазвичай не залишає таких матеріальних слідів.

Реклама

Додаткові підтвердження цієї версії знайдені у США. У національному парку Вайт-Сендс (Нью-Мексико) археологи виявили скам’янілі сліди гігантських лінивців та людей, що належать до плейстоцену. Вони показують, що на цих тварин могли полювати, а підземні нори слугували їм сховищем від загроз.

Таким чином, палеонори залишилися рідкісним свідченням того, як доісторичні тварини взаємодіяли з довкіллям і створювали укриття. Вони є важливим матеріальним доказом існування колосальних істот, які населяли Південну Америку тисячі років тому.

Нагадаємо, на дні затоки Барбір, Хорватія, виявлено залишки 12-метрового корабля часів Римської імперії.