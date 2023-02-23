У Кореї створена програма для спілкування людей з померлими по відеозв'язку: як це виглядає

Штучний інтелект зможе за сім годин створити цифрового клон будь-якої людини -- відтворити зовнішній вигляд, манеру спілкування та тембр голосу, попередньо проаналізувавши лише фотографії та відео з нею. Потім з'являється цифрова копія — з нею можна спілкуватись по відеозв'язку і вона веде діалог.

Скопіювати можна будь-кого, програма постійно навчається, через кілька місяців її вже не відрізнити від реальної людини. Програма, створена на основі штучного інтелекту називатиметься Rе’memory.

На цей час створення цифрового клону людини коштує близько 20 тисяч фунтів, а кожен сеанс спілкування з ним буде коштувати ще 1000 фунтів. Послуга поки що тестується, згодом вона ставатиме дешевшою і доступнішою.

Подібна розробка, на думку розробників, може стати дуже популярною, хоч і є спірною через її етичну складову. Однак той, хто хоче «жити вічно», точно спробує нею скористатися. Автори програми зазначають, що їхня система може підійти для людей, які хворіють на серйозні невиліковні захворювання. Їм треба буде провести всього кілька годин перед камерою, щоб програма змогла відтворити їх унікальні риси спілкування та зберегти ці матеріали для близьких.

Багато інтернет-користувачів негативно відреагували на створення віртуальних клонів померлих людей, адже, за їхніми словами, це не допоможе змиритися зі втратою, а лише погіршить психічний стан людини, яка втратила близьких.

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