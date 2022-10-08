У Північній Ірландії тисячі кам'яних колон виникли за лічені дні: вчені пояснили загадковий феномен

Вчений з’ясував, що дорога гігантів сформувалася 50-60 мільйонів років тому.

Куратор відділу з природничих наук Національного музею штату Нью-Йорк, Майк Сіммс, припустив, що дорога гігантів насправді була сформована зовсім іншим способом і для цього їй знадобилося лише кілька днів, а не тисячі років.

Про це пише видання Daily Mail.

Дорога гігантів — унікальна пам'ятка Північної Ірландії, яка, по суті, складається з 40 тисяч шестикутних колон, що плавно спускаються в море. Мільйони туристів на рік з'їжджаються сюди, щоб на власні очі бачити це диво природи.

Існує багато теорій про те, як сформувалася дорога гігантів. Згідно з однією з них, ці разючі камені були збудовані міфічним гігантом Фінном МакКулом. Проте вчені мають свій погляд на формування дороги гігантів.

Вчені припускають, що незвичайні кам'яні колони формувалися тисячоліттями під впливом вулканічної лави. Вважалося, що річкова долина була заповнена лавою, накопиченою на більшій глибині, ніж зазвичай. Коли товстий шар лави застиг, він створив умови для формування шестикутного каміння.

Однак у новому дослідженні куратор відділу з природничих наук Національного музею штату Нью-Йорк, Майк Сіммс, припустив, що дорога гігантів насправді була сформована зовсім іншим способом і для цього їй знадобилося лише кілька днів, а не тисячі років. Насправді шестикутне каміння сформувалося, коли лава заповнила западину, а після просіла — у результаті утворилася долина гігантів. Якби ми дістали з духовки не пропечений пиріг — його середина просіла б.

Раніше стало відомо, що у Празі вчені виявили залишки круглих споруд кам'яного віку. Головна їхня особливість полягає в тому, що вони старші за Стоунхендж і єгипетські піраміди.

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