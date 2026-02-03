У покоління Z сплеск психозів: чому в молоді частіше виникає шизофренія

Шизофренія у молоді / © pexels.com

Молодь, народжена після 2000 року, на 70% частіше стикається з психозами, ніж попередні покоління, показало нове дослідження канадських медиків. Вчені пов’язують це не лише з кращою діагностикою, а й із соціальним тиском та вживанням наркотиків.

Дослідження опублікували у статті Canadian Medical Association Journal.

Серед канадців, які народилися протягом 2000 — 2004 років, рівень діагностування психотичних розладів, зокрема шизофренії, виявився на 70% вищим порівняно з поколінням, народженим протягом 1975 — 1979 років. Крім того, у представників молодших поколінь такі розлади фіксують у значно раннішому віці.

Хоча дослідникам поки не вдалося встановити точні причини цього зростання, серед можливих чинників називають соціально-економічні кризи, що підвищують рівень стресу, а також зростання вживання наркотичних речовин.

Як досліджували поширеність психозів у Канаді?

У межах дослідження проаналізували дані понад 12 млн канадців, народжених у період від 1960 до 2009 року. Майже у 153 тис. із них були зафіксовані психотичні розлади, зокрема шизофренія, істеричні, післяпологові та маячні психози. Аналіз показав, що в період від 1997 до 2023 року річна кількість нових діагнозів зросла на 60% серед молоді віком 14 — 20 років, тоді як у старших вікових групах цей показник залишався стабільним або навіть знижувався.

Уже серед осіб, народжених протягом 1990 — 1994 років, імовірність отримати діагноз психозу до 30 років була більш ніж на третину вищою, ніж у тих, хто народився у період 1975 — 1979 років.

Ще помітніша різниця спостерігалася серед покоління 2000 — 2004 років: до 20-річного віку частота діагностування психотичних розладів у них була на 104% вищою порівняно зі старшим поколінням. Хоча певну роль у цих змінах відіграє вдосконалення методів діагностики, науковці вважають, що ключовими чинниками є соціально-економічні умови.

Як досліджують причини психозів і шляхи протидії?

Для вивчення механізмів виникнення галюцинацій — одного з найпоширеніших симптомів психозів — науковці успішно застосовують лабораторних мишей як експериментальну модель.

Крім того, в крові людей із психотичними розладами виявили підвищений вміст бактерій роду Bartonella порівняно зі здоровими учасниками досліджень. Водночас поки що незрозуміло, чи ці бактерії безпосередньо спричиняють психози, чи лише посилюють їхні симптоми.

Також з’ясували, що однією з причин слухових галюцинацій є сприйняття людиною власного голосу як зовнішнього. Як можливий спосіб терапії дослідники пропонують використовувати віртуальні аватари, які допомагають пацієнтам краще контролювати такі прояви.

Нагадаємо, науковці з Дартмутського коледжу з’ясували, що традиційний «горб нещастя» у 47 років залишився в минулому, а пік депресії та стресу змістився на молодих людей. Аналіз даних понад 10 млн осіб у США та Британії підтвердив, що психічне здоров’я молоді стрімко погіршується, тоді як старше покоління почувається стабільніше. Головними причинами нової психологічної кризи вчені називають економічну нестабільність після рецесії 2008 року, наслідки пандемії COVID-19 та руйнівний вплив соцмереж.