У Польщі археологи знайшли рицарські артефакти часів Середньовіччя

Вчені кажуть, що ці знахідки вказують на розташування лицарського двору на цьому місці.

У Польщі під час досліджень археологи виявили безліч артефактів часів Середньовіччя, які вказують на те, що в околицях Дароміна міг бути лицарський двір.

Про це пише Heritage Daily.

Під час розкопок вони знайшли різні артефакти: монети, прикраси, предмети побуту, частини кінського спорядження та фрагменти кераміки.

"Монети, зокрема денарій Болеслава Сміливого, прикраси зі срібла, свинцю та мідних сплавів, бронзові хрести, предмети повсякденного вжитку, такі як ножі та кремені, свинцеві та залізні гирі, покриті бронзою, мілітарія та елементи кінного спорядження", - уточнив доктор Марек Флорек з Інституту археології Університету Марії Кюрі.

Окрім місцевих предметів, також виявили артефакти, які найімовірніше привезли з Прибалтики. Мова йде про хрести з емалями, каблучки з мідного дроту, срібні прикраси та накладку із зображенням вершника.

Доктор Флорек не виключає, що в околицях села в XI-XII столітті нашої ери міг бути лицарський двір, оскільки деякі зі знахідок є "елітарними".

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

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