У Польщі археологи знайшли сотні слідів динозаврів (фото)

Вчені продовжують працювати із знахідками.

Кілька сотень відбитків динозаврів, що добре збереглися, виявили за 130 кілометрів від Варшави. Найбільший - 40 сантиметрів.

Про це повідомляє CNN.

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Вчені вважають, що ці відбитки залишили представники як мінімум семи видів динозаврів. Крім слідів, на їхній же поверхні знайшли залишки лускатої шкіри. Фахівці геологічного інституту сказали, що це свідчить про складну екосистему регіону стародавнього періоду.

CNN

"За слідами, які залишили динозаври, можна дізнатися про їхнє життя та звички. Ми вже ідентифікували сліди того, як вони бігали, плавали, відпочивали та сиділи", - сказав один із геологів.

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Раніше стало відомо, що вчені знайшли новий вид динозавра. Дослідники виявили близько 80% скелета динозавра, який мешкав у Патагонії (Чилі), приблизно 74 млн років тому. Четверонога травоїдна істота, названа Stegouros elengassen, є яскравим прикладом ранньої гонки озброєнь, яка розвинулася в епоху динозаврів і почалася заради виживання.