У Польщі в річці виявили рідкісний тисячолітній меч вікінгів

У Польщі виявили стародавній меч у річці Вісла. Знахідка сталася під час планових днопоглиблювальних робіт на пристані для яхт.

Про це пише HeritageDaily.

Експерти вважають, що саме цей меч належить до типу Ulfberht — зброї, яка знаменує перехід від меча вікінгів до середньовічного лицарського меча.

Однією з особливостей цих мечів є точно визначений вміст вуглецю в їхній сталі. Цей унікальний склад надає зброї надзвичайної міцності, гнучкості та довговічності.

Вікінги, хоча й користувалися цими мечами, не були їхніми виробниками. Справжнє місце виробництва залишається загадкою. Вважається, що воно - десь у Західній Європі.

Професор Войцех Чудзяк з Університету Миколая Коперника в Торуні припускає, що мечем міг володіти воїн-вікінг. Цю гіпотезу підтверджує географічний контекст, оскільки Влоцлавек знаходиться на перехресті основних морських і сухопутних шляхів, що з'єднують Куяви, Мазовію і навіть простягаються до Київської Русі.

Нагадаємо, майже 300 срібних монет, яким, як вважають, понад 1000 років, були знайдені поблизу фортеці вікінгів на північному заході Данії.

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