У Польщі випадково виявили скарб у глиняному глечику

Поблизу села Занювка (Польща) виявили величезний скарб, захований у глиняному глечику.

Про це пише HeritageDaily.

Археологи дослідили знайдені монети, і заявили, що їх навмисно заховали у глечику, а потім у ґрунту. Загалом в ньому було 1 тисяча крон та литовських шелягів (боратинок) 17 століття.

Загальна вага скарбу — 3 кг. Він складається з кількох шарів монет у глечику, які з часом спресувалися, 115 з них розкидало внаслідок сільськогосподарської діяльності, 62 сильно окислилися.

Все ще залишається загадкою, хто заховав скарб. Однак дослідники стверджують, що його можна вважати певним свідченням заворушень, пов'язаних з періодами конфліктів на цій території.

Нагадаємо, у Німеччині шукач скарбів за допомогою металошукача натрапив на знахідку: 800-річний скарб золотих прикрас та монет. Серед артефактів були особливі речі — візантійські сережки та монета в ісламському стилі.

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