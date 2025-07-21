У Польщі знайшли обличчя, "заморожене" в часі (фото)

Дерев’яне зображення обличчя віком близько 1000 років / © скриншот з відео

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У Польщі на дні озера Ледниця археологи-водолази натрапили на унікальну знахідку, яка відкриває нові сторінки вивчення духовного світу середньовічних слов’ян. Йдеться про дерев’яне зображення обличчя, яке пролежало під водою близько тисячі років. Цей артефакт став своєрідною капсулою часу, яка зберегла сліди вірувань, мистецької майстерності та ритуалів наших пращурів.

Про це повідомляє T4.

Під час експедиції 2024 року фахівці з Центру підводної археології Університету Миколи Коперника виявили незвичайну дерев’яну балку з різьбленим обличчям. Ймовірно, вона була частиною укріплень давнього городища, адже балка входила до оборонного валу.

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Розміри артефакту — 12 см заввишки та 9 см у завширшки. Особливу увагу привертає майстерність різьблення: реалістичні риси — очі, ніс і рот — свідчать про високий рівень ремісництва в ті часи. Балка була позначена номером «353», що дозволило датувати її орієнтовно 967 роком — періодом, коли Польща почала приймати християнство за князя Мешка І.

Подібні дерев’яні артефакти — велика рідкість, адже органічні матеріали майже не зберігаються в ґрунті. Але особливий, безкисневий мікроклімат дна озера Ледниця створив ідеальні умови для збереження деревини протягом тисячоліття. Саме тому підводна археологія іноді дає доступ до матеріалів, які неможливо знайти на суходолі.

Цікаво, що схожі вирізьблені обличчя знаходили і в інших історичних слов’янських центрах — у Воліні, Великому Новгороді та Старій Ладозі. Це дозволяє припустити існування спільної художньої та релігійної традиції, поширеної серед слов’янських племен.

Дерев’яне зображення обличчя віком близько 1000 років / © The Daily Galaxy

Історики вважають, що такі зображення мали не лише декоративне, а й глибоке сакральне значення. Ймовірно, вони символізували божество, духа-захисника або міфологічного героя, покликаного охороняти мешканців поселення. Поруч із балкою дослідники знайшли кістки та кінські щелепи — імовірні сліди ритуалів жертвоприношення.

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Ці знахідки підтверджують гіпотезу, що зображення облич могло використовуватись у церемоніях захисту від злих духів або небезпек. Символізм і обряди були тісно вплетені в повсякденне життя слов’ян навіть у період християнізації, показуючи багатогранність духовного світу тогочасного суспільства.

До слова, нещодавно у Польщі серед мулу старого рову біля замку археологи знайшли унікальний аметист, оправлений у позолочене срібло, якому близько 600 років.