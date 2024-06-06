У понад 6 разів більша за Землю: вчені виявили нову загадкову екзопланету

Ця планета еволюціонувала не так, як припускали вчені.

Вчені виявили нову дивну екзопланету, що отримала прізвисько "Фенікс". Незважаючи на сильне випромінювання її рідної зірки червоного гіганта, планета змогла утримати свою атмосферу. Ця планета має кілька унікальних особливостей і може допомогти прояснити майбутнє Землі.

Про це пише Space.

Вчені кажуть, що планета змогла вижити під палючими променями своєї рідної зірки TIC 365102760. Новий світ отримав офіційну назву TIC 365102760 b, а також прізвисько "Фенікс".

Планета "Фенікс" обертається навколо своєї зірки на відстані приблизно 9 млн км, що майже в 16 разів ближче, ніж відстань від Землі до Сонця. Водночас рік на екзопланеті триває лише 4,2 земних дня. Ця планета приблизно в 6,2 рази більша за Землю.

"Фенікс" має несподівано низьку щільність. Вона приблизно в 60 разів менша, ніж у найщільнішого "гарячого Нептуна", відомого астрономам. як саме планеті вдалося втримати свою атмосферу залишається загадкою.

Раніше вчені з'ясували, що на близькій до Землі планеті може існувати життя.

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