У Португалії чоловік випадково знайшов у дворі рештки гігантського динозавра

У Португалії чоловік виявив на задньому дворі свого будинку рештки величезного динозавра, які тепер досліджують учені.

Чоловік проводив будівельні роботи на своїй земельній ділянці в португальському місті Помбал

Про це пише видання Phys.org.

Він звернувся до палеонтологів, які влаштували розкопки та виявили скелет істоти завдовжки близько 25 метрів і висотою близько 12 метрів.

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Група дослідників із Іспанії та Португалії дійшли висновку, що знайшли рештки найбільшого зі знайдених у Європі зауроподів — чотирилапого травоїдного динозавра, що виділявся довгим хвостом і не менш довгою шиєю.

"Дивно бачити, що всі ребра тварини збереглися в такому вигляді, зберігши своє вихідне анатомічне становище. Такий спосіб збереження є досить незвичайним для історії скам'янілостей динозаврів, зокрема зауроподів, знайдених у Верхній Португалії Юрського періоду", —сказала Елізабет Малафайя, наукова співробітниця факультету наук Лісабонського університету.

Раніше стало відомо, що у парку "Долина динозаврів" - в американському Техасі - виявили сліди динозаврів, яким понад 100 мільйонів років.

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