У «Приватбанку» оголосили планові регламентні роботи з додатком «Приват24»

Розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.
У «Приватбанку» попереджають про планові регламентні роботи з додатком «Приват24». Сервіси будуть тимчасово недоступні з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
"ПриватБанк з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в Приват24 (...) Під час проведення робіт використання сервісами буде тимчасово призупинено", - зазначила фінустанова.
Зазначається, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.
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