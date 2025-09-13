У природі існує отруйна тварина з унікальною анатомією: її кров та кістки мають зелене забарвлення

Зеленокровний сцинк / вторка фото — Донна Белдер

У тропічних лісах длмешкають унікальні ящірки. Їхня кров має незвичне зелене забарвлення та містить отруту.

Про це пише Т4.

Унікальні ящірки з зеленою кров’ю, виявилися носіями смертельно небезпечного пігменту. Дослідження показало, що висока концентрація отруйного білівердину в їхньому організмі могла б вбити будь-яку іншу тварину, але не цих плазунів.

У здоровому організмі білівердин утворюється в невеликих кількостях при відновленні крові. Але його накопичення викликає важке отруєння та жовтяницю, що загрожує життю.

Однак у цих ящірок рівень отруйного пігменту в 40 разів перевищує смертельно небезпечну для людини межу, але для цих плазунів це є нормою.

Ця дивовижна здатність з’являлася в них в процесі еволюції щонайменше чотири рази. Зелений колір у них має не лише кров, але навіть кістки та м’язи.

Секрет цих ящірок, ймовірно, захований у їхніх генах.

Вчені зробили великий крок, вперше розшифрувавши геном однієї з них. Вони знайшли спеціальний ген, який, можливо, створює захисний білок.

Цей білок, наче щит, бере отруйний зелений пігмент під контроль, нейтралізує його шкоду і дозволяє йому безпечно рухатися кров’ю, не пошкоджуючи організм.

Поки що незрозуміло, як саме виникла така дивовижна здатність. Але це відкриття стане основою для майбутніх досліджень.

Вивчення цих ящірок допоможе вченим зрозуміти, як життя може пристосовуватися навіть до найнесприятливіших умов. Крім того, це відкриває нові можливості для медичних досліджень, пов’язаних з обміном білівердину.

Раніше вчені виявили унікальних крижаних риб, що мешкають в Антарктиді. Це єдині хребетні, котрі мають прозору кров.

Окрім того, науковці дослідили дивні глибоководні риби — акули-примари, або химери, які є далекими родичами акул і скатів. У самців цих риб з чола виступає відросток, відомий як тенакулум, який виявився усіяним справжніми зубами.

