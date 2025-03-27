У пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів: зброя, монети й древні тексти

У пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів / © Daily Mail

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Археологи в Ізраїлі виявили загадкову пірамідальну структуру, вік якої становить близько 2200 років. Вона розташована в долині Нахаль Зоар поблизу Мертвого моря і здивувала дослідників як своєю архітектурою, так і вмістом. У середині – зброя, бронзові монети, коштовності, тканини та навіть історичні документи на папірусі.

Про це розповідає Daily Mail.

За словами Ізраїльського управління старовини (IAA), ця споруда — одна з найбільш вражаючих археологічних знахідок, зроблених в Іудейській пустелі. Її збудовано з вручну обтесаного каміння, кожен блок якого важить сотні кілограмів. Археологи припускають, що піраміда могла служити або сторожовою вежою на торговому шляху, або могильною спорудою.

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Структура датується епохою Птолемеїв та Селевкідів — правителів, які контролювали цей регіон понад два тисячоліття тому. У знайдених бронзових монетах є позначки царя Антіоха IV, а сам об’єкт, можливо, був проміжною станцією для мандрівників, які перевозили сіль, бітум та інші цінні ресурси.

Науковці також знайшли унікальні письмові документи, що, ймовірно, проллють світло на тогочасне життя в пустелі. У таборі археологів зазначають, що щодня виявляють нові предмети, включно з посудом, залишками меблів, зброєю та прикрасами.

© Daily Mail

Розкопки — частина масштабної операції, яка триває вже вісім років і має на меті запобігти грабункам та знищенню історичної спадщини. Спеціальні підрозділи виявили понад 900 печер уздовж скель пустелі, де вже знайдено сувої, дерев’яні вироби, фрагменти шкіри та скарбниці монет.

Учені запрошують волонтерів до участі: в пустелі організовано табір, де забезпечують проживання, харчування та проводять вечірні лекції з археології.

Хоч піраміда й не схожа на єгипетські, її історична цінність може бути не меншою. Ізраїльські археологи продовжують розкопки й очікують, що найбільші відкриття ще попереду.