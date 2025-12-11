У пустелі Катару виявили гігантське кладовище тварин віком 21 млн років

Археологи / © Associated Press

У пустелі Катару вчені виявили гігантське кладовище тварин. Утім, лише зараз команда зі Смітсонівського інституту та Музеїв Катару завершила комплексне дослідження у районі Аль-Масжабія.

Про результати досліджень пише Phys.

Серед знахідок учені ідентифікували новий вид — Salwasiren qatarenis, названий на честь Катару. Він нагадує сучасних дюгонів, але мав кістки задніх кінцівок, прямішу морду та коротші бивні — риси, які зникли у сучасних морських корів через мільйони років еволюції.

Скам’янілості з Аль-Мазхабії показують, що ранньоміоценові морські корови паслися на густих заростях морської трави, формуючи морське дно так, як це роблять сучасні дюгоні.

Поруч виявили скам’янілості акул, риб, дельфінів і черепах, що доводить: місце, де сьогодні простягається суха пустеля, колись було мілководним морем із багатою екосистемою.

Зі слів Ферхана Сакала з Музею Катару, регіональні породи зберегли ключові дані про давні екосистеми. Вони можуть допомогти зрозуміти стійкість морських трав до кліматичних змін.

«Якщо ми зможемо дізнатися з минулих записів, як спільноти морських трав пережили кліматичний стрес чи інші серйозні порушення, ми могли б поставити цілі для кращого майбутнього Перської затоки», — зазначив Сакала.

