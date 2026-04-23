У пустелі Єгипту знайшли ідеально круглий храм: що приховувала давня споруда

Археологи знайшли в давньому Пелусії ідеально круглий храм

Археологи виявили в давньоєгипетському портовому місті Пелусій незвичний ідеально круглий храм, який, ймовірно, використовували для священних водних обрядів близько 2200 років тому.

Святилище розташоване на південний схід від сучасного Порт-Саїда. Його оточує велика водойма діаметром приблизно 35 метрів. Дослідники встановили, що споруда була поєднана з Нілом через систему каналів і резервуарів, що може свідчити про її ритуальне призначення.

За однією з версій, храм міг бути пов’язаний з культом Пелусія — маловідомого божества, яке згадується в античних джерелах. У центрі водойми археологи виявили великий квадратний постамент, на якому, ймовірно, колись стояла статуя бога.

Ім’я Пелусія, як вважають дослідники, походить від грецького слова pelos, що означає «бруд» або «мул». Саме божество називають своєрідною «тіньовою фігурою», що виникла на перетині єгипетських, грецьких і римських вірувань.

Як зазначив єгиптолог Стів Гарві, якщо припущення підтвердиться, це буде рідкісним прикладом храму, присвяченого божеству, яке раніше згадувалося лише в класичних текстах.

Круглу споруду вперше виявили ще 2019 року. Спочатку археологи припускали, що знайшли міський будинок Сеннетта — осередок політичного управління. Однак у міру розкопок ця версія змінилася.

Після виявлення нових фрагментів споруди та мережі водних шляхів, які з’єднували її з рукавом Нілу, дослідники дійшли висновку, що йдеться не про адміністративну будівлю, а саме про сакральний водний комплекс.

Усередині храму також знайшли сліди нільського мулу та місця для збору води. Це додатково підтвердило символічний зв’язок споруди з річкою, яка мала для стародавніх єгиптян не лише господарське, а й релігійне значення.

Щорічні розливи Нілу забезпечували родючі ґрунти для землеробства, тому річка відігравала ключову роль у житті регіону. Невипадково в давньоєгипетській традиції Ніл мав і власне божество — Хапі.

Археологи також звертають увагу, що храм відображає складну історію самого Пелусія. Місто заснували приблизно у 800 році до нашої ери на східній околиці дельти Нілу. Завдяки стратегічному розташуванню воно стало важливим торговельним і військовим центром.

У різні часи за Пелусій боролися єгиптяни, греки, перси та римляни. За правління Птолемеїв місто слугувало митним пунктом, а згодом увійшло до складу Римської імперії як провінційний центр.

Саме тому архітектура Пелусія має виразні сліди єгипетського, елліністичного та римського впливу. За товстими стінами з червоної цегли археологи припускають, що сам храм був зведений уже в римський період.

Раніше, 2022 року, в цьому ж районі виявили храм, присвячений грецькому богові Зевсу, який реставрували за правління римського імператора Адріана у II столітті нашої ери.

Дослідники наголошують, що Пелусій є унікальним прикладом взаємодії цивілізацій стародавнього Єгипту, Греції та Риму, а нове відкриття ще більше підкреслює його історичну цінність.

Нагадаємо, археологи зафіксували під німецькими полями стародавній римський канал, який з’єднував Рейн із військовою гаванню. Споруда залишалася судноплавною протягом кількох століть.