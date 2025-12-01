У пустелі знайдено загадкове поховання прадавньої культури

Археологи виявили незвичайну могилу Фото ілюстративне / © Associated Press

Під час археологічних досліджень у пустелі Баюда в Судані на ділянці BP937 у 2018 році науковці натрапили на поховання чоловіка, яке віднесли до культури Керма. За результатами датування, могила належить до ранньої фази періоду Стародавнього Кушу II (близько 2050–1750 рр. до н.е.).

У похованні, окрім фаянсових намистин, виявили два глиняних посудини: одну встановлену вертикально, а іншу — перевернуту догори дном. Дослідники припускають, що це могло бути частиною поховального ритуалу. Всередині однієї з посудин знайдено обвуглені рослинні залишки, фрагменти кісток тварин, копроліти та частини комах — ймовірні рештки ритуального вогнища, яке навмисно помістили у посудину.

Окрім археологічних, антропологічних, радіовуглецевих та генетичних аналізів, учені провели також антрахологічні, карпологічні та ентомологічні дослідження. Результати комплексної роботи дали нову цінну інформацію про поховальні традиції та довкілля, що існували в аридній зоні Середнього Нілу на початку II тисячоліття до нашої ери.

