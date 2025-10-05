У пустелі знайшли дорожні знаки віком 12 тисяч років: що на них зображено (фото)

Пустеля / © visualhunt.com

Міжнародна група археологів виявила понад 60 наскельних малюнків вздовж південної околиці пустелі Нефуд на півночі Саудівської Аравії. Вони були стародавніми «дорожніми знаками», які вказували шлях до джерел води.

Про це пише видання Phys.

Малюнки було виявлено у трьох раніше недосліджених районах — Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха та Джебель-Місма.

На них зображено переважно верблюдів, козерогів, газелей та турів — загалом 130 фігур у натуральну величину та натуралістичних, деякі з яких досягають 3 м у довжину та понад 2 м у висоту.

Гравюри датуються періодом від 12 800 до 11 400 років тому, коли у внутрішніх районах Північної Аравії після екстремальної посушливості знову з’явилися сезонні водойми.

Ці джерела води, підтверджені аналізом відкладень, сприяли ранньому проникненню людини у внутрішні райони пустелі та надавали рідкісні можливості виживання.

«Ці великі гравюри — не просто наскельні малюнки, вони були символами присутності, доступу та культурної ідентичності», — прокоментувала провідний автор дослідження, доктор Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Товариства Макса Планка.

Доктор Сері Шиптон, керівник дослідження з Інституту археології Лондонського університетського коледжу, зазначила: «Наскельні малюнки позначають джерела води та шляхи переміщення, можливо, символізуючи територіальні права та пам’ять поколінь».

На відміну від раніше відомих місць, де гравюри були приховані в ущелинах, панелі Джебель-Млейха та Джебель-Арнаан були висічені на високих скелях, деякі з яких досягали 39 м заввишки, у візуально вигідних місцях.

