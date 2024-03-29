У Раді заявили, що Telegram ігнорує звернення України, але співпрацює з російським режимом

Компанія Telegram ігнорує звернення українських органів влади з питань каналів, які поширюють відверту російську пропаганду.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, інформує Радіо Свобода.

Він заявив, що платформа дозволяє роботу каналів, які поширюють російську пропаганду і проводять інформаційні операції, а звернення представників української влади до платформи "залишається фактично без будь-якої реакції".

Водночас, як зазначив депутат, під час протестів у Башкортостані Telegram "за лічені хвилини" заблокував два місцеві канали, через які об’єднувалися протестувальники.

Нардеп заявив, що особисто не використовує цей месенджер, але не збирається німу навʼязувати свою позицію.

Також Потураєв додав, що Telegram - "зручний інструмент" і може приваблювати тим, що канали в месенджері є "осередками даркнету в легальному інтернеті".

"Там є канали, де торгують наркотиками, де розповсюджується інший заборонений контент. Це своєрідний амбасадор даркнету в легальному інформаційному просторі. Я вважаю, що це загроза для будь-якої країни", - резюмував депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов дав відповідь, чи загрожує Telegram національній безпеці.

Крім того, ми раніше інформували, що одна з країн Європи заборонила у себе роботу Telegram.

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