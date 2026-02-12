У радіоактивній зоні Фукусіми вибух популяції гібридів: що приховує їхня ДНК

Свиня / © Pexels

У зоні евакуації навколо Фукусіми продовжують масово розмножуватися гібриди диких кабанів і свійських свиней, яких місцеві науковці вже встигли охрестити «радіоактивними». Нове дослідження японських генетиків показало, чому ці тварини так успішно виживають і захоплюють територію попри забруднення довкілля.

Про це повідомило видання Independent.

Після аварії на АЕС «Фукусіма» 2011 року частину регіону повністю звільнили від людей. Кілька домашніх свиней втекли із закинутих ферм і почали схрещуватися з місцевими дикими кабанами. Зона, де досі фіксують небезпечно високі рівні радіації, перетворилася на своєрідний природний полігон для вивчення гібридизації між свійськими та дикими тваринами.

Раніше уряд Японії виявив у тканинах забруднених диких кабанів концентрацію цезію-137, що перевищувала безпечні показники у понад 300 разів. На тлі майже повної відсутності людей і нового завезення свиней популяція гібридів свині та кабана почала стрімко зростати.

У новій роботі вчені проаналізували зразки тканин 191 дикого кабана та 10 домашніх свиней, які мешкали в районі Фукусіми в період від 2015 до 2018 року. Дослідники вивчали два типи ДНК: мітохондріальну, що передається виключно по материнській лінії, та ядерну, яку нащадки отримують від обох батьків. Це дало змогу окремо простежити материнське походження та загальне змішання генів.

Аналіз показав, що гени свійських свиней у гібридах поступово «розмивалися» протягом кількох поколінь. Уже через приблизно п’ять поколінь тварини зберігали материнську мітохондріальну ДНК свині, але за загальним набором генів дедалі більше нагадували диких кабанів. Це означає, що гібриди продовжували схрещуватися з дикими тваринами, поступово повертаючись до «дикого» генетичного профілю.

Водночас одна з ключових рис свійських свиней — можливість розмножуватися протягом усього року й мати численні виводки — збереглася в гібридному потомстві. Дикі кабани зазвичай мають один сезон розмноження на рік, тоді як свині під наглядом людини приносять поросят кілька разів на рік. Саме ця особливість, за висновками науковців, і дала гібридам перевагу: попри втрату значної частини «домашніх» генів, їхня репродуктивна стратегія залишилася ближчою до свійської свині, а не до дикого кабана.

«Ми хочемо наголосити, що цей механізм, ймовірно, існує й в інших регіонах світу, де схрещуються дикі свині та кабани», — зазначив провідний автор дослідження Донован Андерсон з Університету Хіросакі.

«Отримані результати можна застосувати до управління дикою природою та стратегій боротьби зі збитками, завданими інвазивним видам. Розуміючи, що материнські лінії свиней прискорюють зміну поколінь, влада може краще прогнозувати ризики популяційного вибуху», — додав співавтор роботи Шінґо Канеко.

