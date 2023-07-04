У ранньому Всесвіті час йшов уп’ятеро повільніше, ніж зараз: нове дослідження

Дослідники спостерігали за даними квазарів — об’єктів, що живляться від “надмасивних” чорних дір у центрі ранніх галактик — використовуючи їх для вимірювання часу біля початку Всесвіту. Професор Герайнт Льюїс з Університету Сіднея повідомив, що це знову підтверджує, що ми живемо в Всесвіті, який розширюється.

Про це пише BBC.

Професор Льюїс, провідний автор дослідження, опублікованого в Nature Astronomy, сказав: “Озираючись на час, коли Всесвіту було трохи більше мільярда років, ми бачимо, що час йшов уп’ятеро повільніше”.

За словами Герайнта Льюїса, якби люди могли повернутися назад у минуле, то вони могли б помітити, що секунда так і залишилася секундою, але вона дуже довго тягнеться.

За даними NASA, квазари — це яскраві об’єкти, що живляться “надмасивними” чорними дірами, які викидають енергію, коли вони насичуються газом, пилом та іншою речовиною, яка знаходиться в їхньому гравітаційному обсязі.

Професор-астрофізик Льюїс і астростатистик Брендан Брюер з Університету Окленда досліджували кольори майже 200 квазарів протягом 20 років. Потім вони змогли стандартизувати “цокання” кожного квазара.

Пояснюючи, що це все означає, дослідники сказали, що це підтверджує очікування загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна, тобто ми повинні спостерігати, як віддалений Всесвіт рухається набагато повільніше, ніж сьогодні.

Льюїс зазначив: “Завдяки Ейнштейну ми знаємо, що час і простір взаємопов’язані, і з початку часів у сингулярності Великого вибуху Всесвіт розширювався. Це розширення простору означає, що наші спостереження за раннім Всесвітом мають виглядати набагато повільніше, ніж тече час сьогодні”.

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