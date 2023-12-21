У Римі виявили розкішну банкетну залу, якій понад 2300 років

У Римі археологи виявили розкішну банкетну залу з великою настінною мозаїкою. Вік памʼятки оцінюють приблизно у 2 300 років.

Про це повідомляє CNN.

Мозаїка, що майже п’ять метрів завдовжки, зображує виноградну лозу, листя лотоса, тризуби, шоломи і міфічних морських істот. Вона зроблена з перламутру, коралів, черепків дорогоцінного скла і частинок мармуру. Її обрамляють поліхромні кристали і давньоєгипетські сині плитки.

Відкритою банкетною залою з видом на сад, імовірно, користувалися влітку для розваги гостей.

Археологи намагаються розгадати, хто володів розкішною будівлею. Імовірно, це був римський сенатор.

"У давні часи, коли могутні знатні родини населяли Палатин, існував звичай використовувати багаті декоративні елементи як символ для демонстрації багатства та високого соціального статусу", - вважає археолог Русо.

Такий складний простір також використовувався, щоб справити враження на гостей водними іграми, які були дуже популярні серед знаті того часу.

"Ми виявили свинцеві труби, вбудовані в прикрашені стіни, побудовані для перенесення води всередину басейнів або створення фонтанів для створення водних ігор", — додав вчений.

На початку січня знахідку відкриють для відвідувачів.

Нагадаємо, поблизу Єгипту археологи виявили руїни храму та артефакти.

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