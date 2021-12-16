У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався глобальний збій: які країни зачепило

У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався глобальний збій: які країни зачепило

Українські юзери теж скаржилися на проблеми.

У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram ввечері 15 грудня знову стався глобальний збій, щоправда, він був коротким і не таким тривалим, як попередні.

Про це повідомляє Downdetector, - ресурс, який стежить проблеми з сайтами.

Юзери скаржилися на проблеми із входом до облікових записів, роботу сайтів та додатків.

Більшість користувачів соцмережі скаржаться на проблему з авторизацією (57%), у 35% не працював вебсайт Facebook, а ще 8% відчували виклики з додатком соцмережі.

Якщо говорити про Instagram, то навіть українські юзери скаржилися на проблеми з мобільним додатком, зокрема, на виклики зі сторіз.

Проблеми у роботі соцмереж були зафіксовані також у США, Канаді, Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії тощо.

Як повідомлялося, 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найбільш серйозні проблеми виникли на платформі Facebook. Також йшлося про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.

Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів. У Downdetector його назвали одним із наймасштабніших за тривалістю та кількість скарг.

Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.

6 жовтня користувачі знову почали скаржитися на перебої в роботі Facebook та Instagram, а 8 жовтня у компанії Цукерберга підтвердили черговий масштабний збій "програм та продуктів".

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