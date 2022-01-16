У Росії відповіли на звинувачення в кібератаці на урядові сайти України

У Росії відповіли на звинувачення в кібератаці на урядові сайти України

Внаслідок кібератаки постраждали близько 70 сайтів державних органів України.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про непричетність Росії до масштабної кібератаки на урядові сайти України.

Відповідну заяву представник Кремля озвучив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, фрагмент якого оприлюднило The Hill.

"Ми вважаємо це продовженням чергового бездоказового звинувачення проти Росії, - заявив Пєсков і продовжив, - ми вже майже звикли, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді".

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Нагадаємо, що у ніч проти п'ятниці, 14 січня, невідомі здійснили найпотужнішу за останні чотири роки хакерську атаку на сайти державних органів України. Внаслідок дій зловмисників постраждали близько 70 порталів МЗС, ДСНС, МОН, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики тощо.

Дослідники з Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що напад здійснили з території Російської Федерації.

Після зламу генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання угоди між Альянсом та Києвом щодо посилення кіберспівпраці, яка передбачає, зокрема, "доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми". "Рішуча політична і практична підтримка НАТО України буде продовжена", - наголосив він.

Кібератаки на державні сайти України також засудив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Ми збираємося мобілізувати усі наші ресурси, щоб допомогти Україні протидіяти цій кібератаці. Сумно, ми знали, що це може статися..." - заявив він.

Американські експерти попереджають про можливі наступні кібератаки на урядові сайти | Новини світу

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