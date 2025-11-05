У Сахарі з’явився гігантський "череп": з космосу видно моторошне обличчя Землі (фото)

Моторошний «череп» у Сахарі / © NASA

Реклама

З висоти орбіти пустеля Сахара відкрила нову загадку — у кратері згаслого вулкана виявили утворення, що неймовірно нагадує гігантський «череп». Знімки приголомшили дослідників і викликали хвилю обговорень у мереж.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Насправді «череп» — оптична ілюзія, спричинена поєднанням світлих сольових відкладень і темних порід. Так званий ефект парейдолії змушує мозок розпізнавати знайомі форми, навіть якщо їх створила природа, а не людина.

Реклама

Це «обличчя» сформувалося в кальдері Тру-о-Натрон у Чаді, яку місцеві мешканці називають Дун-Орей — «велика діра». Кратер згаслого вулкана сягає приблизно кілометра в глибину. Білуваті плями, що утворюють «маску», виникли через кристалізацію солей натрону після випаровування мінералізованої води з гарячих джерел.

«Очі» та «ніс» природного «черепа» — це старі шлакові конуси, залишки колишніх жерл. Вулкан розташований у гірському масиві Тібесті — найвищому в Сахарі та одному з найменш досліджених через його віддаленість.

За підрахунками геологів, близько 14 тисяч років тому кальдера була заповнена льодовиковим озером. Тепер це місце нагадує зловісну кам’яну маску, застиглу посеред безкрайніх пісків.

Моторошний «череп» у Сахарі / © NASA

Нагадаємо, астрономи вперше змогли побачити механізм, який пояснює надзвичайну температуру атмосфери Сонця — відкриття, на яке чекали понад 70 років.