У Сальвадорі виявили загадкові фігурки, що могли бути частиною ритуального театру

Дослідники припускають, що ці артефакти могли використовуватися у ритуальних виставах, відтворюючи міфологічні чи реальні події.

У Сальвадорі археологи зробили вражаюче відкриття, яке може змінити уявлення про давні цивілізації Центральної Америки. На вершині піраміди в Сан-Ісідро вчені виявили п’ять глиняних фігурок, створених близько 400 року до нашої ери. Вони вирізняються незвичайними рисами – рухомими деталями та виразами обличчя, які змінюються залежно від кута огляду.

Про це розповідає ATI.

На обличчі чоловічої фігурки зображено татуювання або шрами.

Дослідники припускають, що ці артефакти могли використовуватися у ритуальних виставах, відтворюючи міфологічні чи реальні події. Це відкриття ставить під сумнів попереднє уявлення про ізольованість Сальвадору від інших доколумбових культур. Стиль ляльок нагадує артефакти, знайдені в сусідній Гватемалі, що свідчить про тісні культурні та торгові зв’язки між регіонами.

Спочатку археологи вважали, що фігурки могли бути частиною поховальних обрядів, однак людських останків поруч не знайшли. Додатковий аналіз показав, що голови цих фігурок були знімними, а в шиях виявили отвори для ниток. Це дало підстави припустити, що вони слугували маріонетками для ритуальних театральних постановок. Особливий інтерес викликала зміна виразів обличчя залежно від кута зору: при погляді на рівні очей ляльки здаються агресивними, зверху виглядають щасливими, а знизу – наляканими.

Ще однією загадкою став факт, що найменша фігурка могла поміщатися всередину іншого знайденого артефакту – порожнистого торсу. Це може свідчити про те, що предмет використовувався для зображення сцени народження.

Фігурки мають знімні голови, які вставляються в гнізда.

Відкриття цих артефактів дає нові перспективи для вивчення давніх цивілізацій Сальвадору та їхньої взаємодії з іншими культурами регіону. Розкопки в Сан-Ісідро тривають, і археологи сподіваються, що подальші знахідки допоможуть краще зрозуміти історію цієї загадкової цивілізації.