Samsung готує зарядку майбутнього: що відомо про магнітну станцію для смартфонів і не тільки

Компанія Samsung розробляє новий потужний бездротовий зарядний пристрій, який може бути представлений разом із флагманською лінійкою Galaxy S26 у 2026 році. За чутками, новий пристрій із номером моделі EP-P2900 підтримуватиме 25 Вт потужності, що значно перевершить поточний максимум Samsung у 15 Вт.

Про розробку пише німецький портал WinFuture, посилаючись на дані від кількох роздрібних продавців.

Новий пристрій, ймовірно, називатиметься Samsung Magnetic Wireless Charger, оскільки в документах згадуються магніти. Це означає, що зарядну станцію можна буде прикріпити до задньої панелі смартфона (як MagSafe у конкурентів). Очікується, що завдяки інтеграції магніту та використанню стандарту Qi2, пристрій буде круглої форми і матиме темно-сірий колір. Станція зможе заряджати не лише смартфони серій Galaxy S та Galaxy Z, але й бездротові навушники Galaxy Buds.

Попри заявлену потужність у 25 Вт, залишається невідомим, чи всі моделі Galaxy S26 зможуть скористатися цим максимумом. Ймовірно, що швидкість 25 Вт буде доступна лише для Galaxy S26 Ultra, тоді як базова модель та Plus можуть залишитися на рівні 15 Вт. Така ж тенденція, за даними витоків, простежується і щодо дротової зарядки:

Galaxy S26 Ultra очікується підтримка до 60 Вт (ймовірно, за новою технологією Super Fast Charging 3.0).

Galaxy S26 Plus до 45 Вт.

Базова Galaxy S26 обмеження до 25 Вт.

Нагадаємо, рішення про купівлю нового смартфона завжди непросте, зважаючи на величезний вибір — від найновіших складних моделей до простих «думфонів». Стрес від вибору пристрою може бути значним. Експерти Which? проаналізували дані, щоб виявити найбільш і найменш надійні бренди за частотою виникнення несправностей.

