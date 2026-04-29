У Саудівській Аравії знайшли 120-тисячолітні сліди людей: вчені здивовані відкриттям

Homo sapiens / © Pixabay

На півночі Саудівської Аравії археологи виявили скам’янілі людські сліди віком близько 120 тисяч років. Вони можуть бути найдавнішим відомим свідченням присутності Homo sapiens на Аравійському півострові та дають нові дані про ранні міграції людей за межі Африки.

Про це повідомило видання Earth.com.

Знахідку зробили ще 2017 року на території давнього озера Алатар у західній частині пустелі Нефуд. Дослідники виявили сім окремих людських слідів, а також численні відбитки доісторичних тварин — зокрема слонів, верблюдів та антилоп.

За оцінками науковців, сліди датуються періодом приблизно від 112 до 121 тисячі років тому — останнім міжльодовиковим періодом. Саме тоді ранні Homo sapiens почали активно розселятися за межі Африки.

Більшість учених вважає, що сучасна людина вперше з’явилася в Африці близько 200 тисяч років тому. Аравійський півострів, розташований між Африкою та Азією, міг бути важливим маршрутом міграції, оскільки слугував сухопутним мостом між континентами.

Науковці припускають, що сліди в Алатарі належать саме Homo sapiens, а не неандертальцям. Такий висновок вони зробили на основі викопних і археологічних даних про поширення людей у Леванті та Аравії в період від 130 до 80 тисяч років тому, а також через відсутність доказів перебування Homo neanderthalensis у Леванті в той час. Крім того, розмір знайдених відбитків більше відповідає параметрам ранніх Homo sapiens.

Сліди гомінідів. Фото: Клінт Януліс, Оксфордський університет

Дослідники звернули увагу, що сліди збереглися у схожому стані. Це свідчить про те, що вони могли бути залишені протягом короткого проміжку часу. Експериментальні дослідження сучасних людських слідів на мулистих поверхнях показали: дрібні деталі починають зникати вже за два дні, а приблизно за чотири дні сліди стають майже невпізнанними.

Археологи не виявили поруч кам’яних знарядь праці чи слідів оброблення кісток тварин. Через це вони припускають, що люди не мешкали біля озера постійно, а найімовірніше, приходили туди за питною водою.

Виявлені поруч сліди тварин дають змогу краще зрозуміти, якою була природа цього регіону 120 тисяч років тому. Нині ця місцевість є пустелею, однак тоді там, імовірно, були напівпосушливі пасовища з прісноводними озерами, де мешкали великі тварини.

За словами вчених, це відкриття підтверджує теорію «зеленої Аравії», згідно з якою нині посушливий регіон у минулому був значно придатнішим для життя людей і тварин.

Нагадаємо, в Австралії знайшли 11-кілометровий «шрам» на землі. Зрештою дослідники дійшли висновку, що її залишив потужний торнадо, який ніхто не бачив.

