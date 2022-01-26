У серці Чумацького Шляху знайдено сотні таємничих ниток загадкового походження: фото

Вчені визначили, що вздовж цих ниток магнітні поля сильніші.

Сотні таємничих ниток знайдено у серці нашої Галактики. Так, згідно з новим зображенням телескопа, центр Чумацького Шляху є домівкою для безлічі особливостей, зокрема і сотні магнітних ниток, природа яких залишається невідомою.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters.

Зазначається, що пари та скупчення цих ниток тягнуться майже на 150 світлових років у довжину і розташовані на однаковій відстані. Цим дивним структурам кілька мільйонів років і вони відрізняються за зовнішнім виглядом. Деякі з них нагадують струни арфи, водоспади або навіть кільця навколо Сатурна.

CNN

Варто зауважити, що вперше нитки у центрі нашої Галактики були виявлені 35 років тому за допомогою радіохвиль. Це зробив професор фізики та астрономії Північно-Західного університету Фархад Юсеф-Заде. Він визначив, що нитки складаються з електронів космічних променів, які переміщюють свої магнітні поля зі швидкістю, близькою до світла. Однак походження цих ниток досі так і залишилося загадкою.

Тепер астрономам вдалося знайти в 10 разів більше ниток, ніж 35 років тому, за допомогою телескопа MeerKAT Південноафриканської радіоастрономічної обсерваторії.

"Тепер ми нарешті бачимо загальну картину - панорамний вид, наповнений великою кількістю ниток. Просто вивчивши кілька ниток, важко зробити будь-який реальний висновок про те, що вони собою представляють і звідки вони взялися. Це переломний момент у розвитку розуміння цих структур", - сказав Юсеф-Заде, провідний автор дослідження і член Північно-Західного центру міждисциплінарних досліджень і досліджень в астрофізиці.

Нове детальне зображення центру Чумацького Шляху, який розташований на відстані 25 000 світлових років від Землі, насправді складається з мозаїки з 20 різних світлин, зроблених протягом трьох років. Крім довгих ниток, на зображенні видно ознаки народження зірок і залишки зірок.

CNN

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли на неї падають зорі та газові хмари.

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