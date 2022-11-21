У Шотландії за допомогою металошукача виявили скарб середньовічних монет

Вчені кажуть, що це наймасштабніша знахідка для країни від ХІХ століття.

У Шотландії археологи за допомогою металошукача знайшли один з найбільших скарбів середньовічних монет. Вважається, що знахідка коштуватиме сотні тисяч фунтів стерлінгів на ринку давнини.

Про це пише Daily Express.

Усього знайдено понад 8000 монет. Вони походять із різних країн: від Англії та Ірландії до держав континентальної Європи. Їх відносять до ХІІІ-ХІV століть.

Минулого року цінні артефакти виявили у графстві Дамфрісшир. Більшість монет — це пенні часів Едуарда І та ІІ. Наразі намагаються розподілити монети відповідно до каталогів. Для цього кожну з них фотографують, міряють та зважують.

"Це абсолютно дивовижна знахідка. Після першого відкриття це місце було розкопане співробітниками Відділу шукача скарбів разом з археологами Національного музею Шотландії", — зазначив один з експертів.

Цей скарб є одним із найбільших, які знаходили на території країни від XIX століття.

Нагадаємо, у Ньюфаундленді (провінція Канади) археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету у віці сотні років. Монету планують виставити на огляд після вивчення.

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