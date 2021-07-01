У Штатах створили захисну маску, яка визначає, чи хвора людина COVID-19

Науковці впевнені, що датчики дозволять захистити людей від різних патогенів та токсичних хімікатів
Науковці Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту розробили захисну маску, що дозволяє діагностувати у людини коронавірус за 90 хвилин.
Як повідомляє видання SciTechDaily, прототип оснащений мініатюрними датчиками, які можна налаштувати на виявлення різних бактерій і використовувати не тільки для тесту на коронавірус.
Датчики виявляють частки COVID-19 у диханні людини. Результати тесту можна побачити тільки на внутрішній стороні маски, що забезпечує пацієнту конфіденційність. Цей аналіз так само чутливий, як тести ПЦР, і так само оперативний, як тести на антигени, що використовуються для швидкого виявлення COVID-19.
Вчені акцентують, що датчики можна помістити як в маску, так і в халат або інші предмети одягу, що дозволить захистити людей від різних патогенів та токсичних хімікатів:
"Ми припускаємо, що біосенсори нового покоління будуть особливо корисні для служб швидкого реагування, медичного персоналу і військових"- заявив старший автор дослідження Джеймс Коллінз.
Нагадаємо, вчені з'ясували, які вакцини можуть роками захищати від коронавірусу. Це буде актуально тільки, якщо не з'являться нові значні мутації.