У Швеції людям почали імплантувати мікрочип з COVID-паспортом: який вигляд він має і як працює

У Швеції людям почали імплантувати мікрочип з COVID-паспортом: який вигляд він має і як працює

На чіпах можна зберігати не лише COVID-сертифікати, а й офісні документи, проїзні на автобус або абонемент до спортзалу.

Шведська компанія Epicenter почала випускати мікрочип, який можна імплантувати під шкіру, щоб власники могли носити в руці свої COVID-паспорти. У компанії заявляють, що цією послугою вже скористалося понад 6 тисяч жителів Швеції.

Про це повідомляє АFP News Agency.

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Представник компанії Epicenter Ханнес Сджоблад запевняє, що вставлений мікрочип зможе прочитати будь-який пристрій. "Імпланти – це універсальна технологія, яку можна використовувати для найрізноманітніших цілей, і зараз дуже, до речі, щоб COVID-паспорт завжди був у вас "під рукою". Якщо ваш телефон розрядиться, то COVID-паспорт завжди буде доступний", - зауважив Сджоблад.

Біль від встановлення такий, як від звичайного уколу, стверджують у шведській компанії. За бажання його можна видалити з тіла. У компанії розповідають, що чипи можуть встановлювати або між великим і вказівним пальцями, або в саму руку трохи вище за зап'ястя. Сам мікрочип невеликий, розміром із рисове зерно.

A Swedish company has come up with a microchip that can be inserted under the skin so that users can carry their Covid passports in their arm. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2021

За словами Сджоблада, у 2022 році співробітники компанії придумають, для чого мікрочипи можна буде використати ще.

Як повідомив дослідник діджитал культури Моа Петерсена, у Швеції вже близько 6000 громадян імплантували чип у руку. На пристроях можна зберігати не лише сертифікати, а й офісні документи, проїзні на автобус або абонемент до спортзалу.

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