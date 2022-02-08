У Швейцарії випадково розкопали амфітеатр Римської імперії

Археологи вважають, що нещодавно знайдена споруда була збудована на місці занедбаного кар'єру.

У Швейцарії під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club вчені натрапили на руїни останнього з колись побудованого римлянами амфітеатру.

Про це пише ag.ch.

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Стиль споруди з кам'яними та вапняними стінами, а також монета, викарбувана між 337 та 341 роками н. е. вказують на те, що споруда була побудована в IV столітті, є найостаннішою з відомих амфітеатрів Римської імперії.

"Незвичайність знахідки в тому, що вона була побудована за часів, коли нові амфітеатри вже не створювали", — розповів археолог Якоб Берлохер.

Археологи вважають, що нещодавно знайдена споруда була збудована на місці занедбаного кар'єру. Розміри будівлі становлять приблизно 50 на 40 метрів — набагато менше, ніж Колізей у Римі розміром 182 на 152 метрів, який був побудований приблизно в 70 році. Він містив понад 50 000 людей, які дивилися безліч видовищ, враховуючи гладіаторські бої, бої тварин і навмахію — гладіаторську морську битву.

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Нагадаємо, археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

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