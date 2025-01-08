У січні можна буде спостерігати унікальне явище: шість планет одночасно з'являться на небі

Це явище відбудеться лише за умови ясного неба, і спостерігати його можна буде за допомогою бінокля або телескопа.

У січні астрономи прогнозують рідкісне астрономічне явище — одночасне з’явлення шести планет на небі. 21 числа Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн вирівняються на небесному фоні в незабутній планетарний парад.

Про це пише ScienceAlert.

Хоча явища вирівнювання планет не є настільки рідкісними, коли кілька з них потрапляють на одну сторону Сонця, одночасне вирівнювання більшості планет трапляється значно рідше. Коли п’ять або шість планет вирівнюються, це називають великим вирівнюванням, а ось коли їх сім — це справжнє астрономічне диво. Згідно з науковими даними, такі події трапляються дуже рідко, і тому кожна з них стає важливою подією для спостерігачів.

Науковці також додають, що вирівнювання п’яти планет — не таке вже й рідкісне явище, але шість планет, що з’являються одночасно, — це вже значно більш унікальна подія. Астрономи з нетерпінням чекають цього моменту, адже такі явища привертають увагу як професіоналів, так і любителів астрономії.

Завдяки спеціальним онлайн-інструментам, таким як Time and Date, Stellarium та мобільному додатку Sky Tonight, спостереження за цим планетарним парадом стане легшим. Ці сервіси допоможуть точно визначити час і місце для спостереження планет, а також підкажуть, коли найкраще спостерігати явище.

Щоб побачити це вражаюче небесне явище, обов'язково приготуйте бінокль або телескоп, адже для повного враження потрібно бути готовим до детального огляду планет.

Нагадаємо, вчені використали космічний телескоп "Вебб" для здійснення дослідження планети під назвою L 98-59 d. Це кам'яниста планета, яка лише в 1,5 раза більша за Землю, а тому вважається суперземлею.

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