Ця функція "з’їдає" заряд батареї на телефоні: як її вимкнути

Багато хто помічає, що батарея телефону сідає, навіть якщо ним майже не користуватися. Причина може бути неочікуваною — вібрація.

Про це пише Радіотрек.

Кожен раз, коли ваш смартфон вібрує, працює вібромотор, який активно споживає енергію. Це призводить до швидкої розрядки акумулятора, змушуючи вас частіше шукати розетку.

Як продовжити роботу батареї

Щоб телефон тримав заряд довше, просто вимкніть вібрацію для дзвінків.

Ось як це зробити:

Відкрийте Налаштування. Перейдіть до розділу Звуки та вібрація. Знайдіть опцію Вібрація під час виклику та вимкніть її.

Після цього ваш смартфон працюватиме значно довше, а ви забудете про часті підзарядки.

