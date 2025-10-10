У собак виявили залежність: як іграшки впливають на поведінку тварин

Собака / © Associated Press

Команда науковців під керівництвом Альї Мадзіні з Бернського університету провела експеримент, у якому взяли участь 105 собак різних порід. Вони вирішили з’ясувати, чи може гра для собак перетворюватися на нав’язливу поведінку, подібну до людської ігрової залежності.

Про це повідомило видання New Atlas.

Кожному учаснику дозволили обрати іграшку з кількох варіантів: м’яч, плюшеву тваринку або предмет для перетягування. Найпопулярнішими стали м’ячі — їх обрали 45 собак, ще 39 віддали перевагу плюшевим іграшкам.

Після цього тварин спостерігали у трьох ситуаціях: коли вони грали з господарем, коли грали самостійно та коли улюблену іграшку ховали в коробці. Учені фіксували ознаки поведінки, схожі на прояви залежності у людей: гіперзосередженість, тремтіння, скиглення, облизування губ і навіть втрату інтересу до їжі.

У результаті у 33 собак виявили поведінкові риси, які можна порівняти із залежністю — вони не могли зупинитися у грі, шукали іграшку навіть після її зникнення і часом намагалися дістати її за будь-яку ціну — навіть розгризали коробку, в якій вона була захована.

Науковці зазначають, що гра з іграшками активує у собак природні мисливські інстинкти: переслідування, ловлю, володіння та «препарування здобичі». Такі дії приносять тварині задоволення, але в окремих випадках це задоволення може перерости у нав’язливу поведінку — подібно до того, як звичні розваги стають ігроманією у людей.

Дослідження показало, що собаки — єдиний відомий вид тварин, окрім людей, який може спонтанно розвивати подібну форму залежності.

Нагадаємо, попри тисячоліття одомашнення, собаки залишаються безмовними супутниками людини. Проте науковці в Угорщині вирішили з’ясувати, чи мають ці тварини потенціал до мовлення.