На околицях Сонячної системи може ховатись планета розміром із Землю / © Фото з відкритих джерел

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На околицях Сонячної системи може перебувати невідома планета, яку дослідники назвали Planet X2. Вона, ймовірно, має масу, порівнянну із земною, та перебуває настільки далеко від Сонця, що її гравітація може впливати на рух крижаних об’єктів за орбітою Нептуна.

Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи науковців, опублікованому 23 листопада 2026 року в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Що відомо про Planet X2

Дослідники припускають, що маса гіпотетичної планети може становити від однієї до двох мас Землі. Найкраще з результатами спостережень узгоджуються моделі, у яких вона має приблизно дві земні маси.

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Важливо, що йдеться саме про масу небесного тіла, а не про підтверджений землеподібний склад чи умови на його поверхні. Поки що це математична модель, а не планета, яку вдалося безпосередньо побачити.

За розрахунками науковців, велика піввісь її орбіти може становити від 350 до 500 астрономічних одиниць. Найближче до Сонця Planet X2 підходила б приблизно на 200 астрономічних одиниць. Для порівняння, Нептун обертається на відстані близько 30 астрономічних одиниць від нашої зорі.

Орбіта такого об’єкта була б дуже витягнутою. Саме його гравітаційний вплив, як припускають автори роботи, міг би пояснити незвичну поведінку деяких транснептунових об’єктів — крижаних тіл, що рухаються за орбітою Нептуна.

Як невідома планета могла впливати на крижані тіла

Астрономи давно звертають увагу на те, що частина віддалених об’єктів Сонячної системи рухається незвичними траєкторіями. Їхні орбіти можуть бути надзвичайно витягнутими або сильно нахиленими відносно площини, у якій обертається більшість планет.

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Щоб з’ясувати, чи може це пояснюватися присутністю ще одного небесного тіла, команда провела комп’ютерне моделювання еволюції Сонячної системи протягом 4,5 мільярда років. Дослідники порівняли різні сценарії, зокрема вплив невідомих планет на рух об’єктів у зовнішніх регіонах системи.

Результати показали, що Planet X2 могла б змінювати орбіти крижаних тіл, віддаляти їх від гравітаційного впливу Нептуна та спричиняти значні нахили траєкторій. Модель також відтворила особливості руху деяких найвіддаленіших відомих об’єктів, зокрема Седни та 2012 VP113.

Водночас дослідники визнають, що їхні розрахунки поки не повністю збігаються з усіма спостереженнями. Зокрема, залишається невідповідність у розподілі великих півосей орбіт віддалених об’єктів, зафіксованих під час огляду Dark Energy Survey. Тому результати потребують подальшої перевірки.

Чи може Planet X2 існувати разом із Дев’ятою планетою

Planet X2 не слід плутати з гіпотетичною Дев’ятою планетою, яку астрономи шукають уже багато років. Останню зазвичай уявляють значно масивнішою — у кілька разів важчою за Землю. Її існування також намагаються пояснити незвичними орбітами транснептунових об’єктів.

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Цікаво, що дві гіпотези не обов’язково виключають одна одну. Співавтор дослідження, професор Університету Південного Квінсленду Джонті Горнер, розповів, що в Сонячній системі можуть існувати обидві планети, лише одна з них або жодна.

Отже, поки що Planet X2 залишається одним із можливих пояснень загадкової будови зовнішніх областей Сонячної системи. Самі дослідники наголошують: їхня робота не є доказом безпосереднього відкриття нової планети.

Як перевірятимуть гіпотезу

Наступний крок — нові спостереження за допомогою обсерваторії імені Віри Рубін у Чилі. Її телескоп має регулярно оглядати великі ділянки неба та виявляти значно більше віддалених і слабких об’єктів, ніж попередні інструменти.

Це дозволить астрономам перевірити, чи справді розподіл орбіт транснептунових тіл відповідає прогнозам моделі Planet X2. Теоретично обсерваторія може навіть зафіксувати саму планету, однак через величезну відстань і слабке відбите світло безпосереднє спостереження буде набагато складнішим завданням.

Пошуки невідомих світів на околицях Сонячної системи

У травні 2025 року астрономи повідомили про виявлення карликової планети за орбітою Нептуна. Її траєкторія настільки витягнута, що повний оберт навколо Сонця триває близько 25 тисяч земних років, а сама знахідка стала ще одним свідченням того, скільки незвіданих об’єктів може бути на краю Сонячної системи.

Згодом увагу науковців привернула обсерваторія Віри Рубін у Чилі. У червні 2025 року оприлюднили її перші знімки: лише за десять годин спостережень телескоп зафіксував мільйони зірок і далеких галактик. У перспективі він має допомогти астрономам відкрити нові небесні тіла, зокрема на віддалених околицях Сонячної системи.

Тим часом дискусія про можливу невідому планету триває вже не перший рік. Гіпотеза Дев’ятої планети залишається однією з головних загадок астрономії. А нові технології дають шанс перевірити її вже найближчими роками.

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