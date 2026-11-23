У Сонячній системі можуть ховатися дві невідомі планети / © Unsplash

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За межами орбіти Нептуна у космосі звична будова нашої зоряної системи закінчується. На зміну відомим планетам приходить крижана пустка — безмежний простір, настільки віддалений від сонячного світла й тепла, що астрономи лише на початку його вивчення. Науковці припустили, що на околицях Сонячної системи може бути ще одна планета, схожа на Землю.

Про це пише Science Alert.

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На околицях Сонячної системи може ховатися ще одна землеподібна планета

Традиційно вважається, що простір за Нептуном заселений величезним скупченням дрібних крижаних тіл, які рухаються навколо Сонця більш-менш стабільними траєкторіями. Утім, хаотичні орбіти окремих об’єктів наштовхнули дослідників на думку, що за поясом Койпера може переховуватися значно масивніший гравець — невідома суперземля.

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Йдеться не про знамениту гіпотетичну Дев’яту планету, а про ще один загадковий світ, який учені охрестили планетою X2.

«Це трохи схоже на сліди на снігу. Це говорить вам, що там був хтось, кого ви не очікували», — каже планетолог Джонті Горнер з австралійського Університету Південного Квінсленду.

Головним інструментом астрономів у вивченні Сонячної системи залишається світло Сонця, яке робить космічні тіла видимими. Однак на відстані Нептуна — в середньому це 30,1 астрономічної одиниці, або втридцятеро далі, ніж відстань від Землі до нашого світила — сонячне освітлення слабшає у 900 разів порівняно із земним. До наших телескопів звідти долітають лише крихти відбитого світла.

Попри це, за останні десятиліття спостережна техніка стала сильнішою та чутливішою. Це дало змогу виявити на далеких околицях Сонячної системи достатню кількість тіл, щоб уперше проаналізувати закономірності їхнього руху.

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Саме під час такого аналізу й спливли дивні деталі. Якщо поведінку більшості далеких об’єктів легко пояснити гравітацією відомих планет-гігантів, передусім Нептуна, то окремі стійкі аномалії ніяк не вкладаються у звичну схему. Частина цих орбітальних дивацтв раніше підштовхнула науковців до ідеї про Дев’яту планету, тоді як інший набір відхилень тепер вказує на можливу присутність ще одного прихованого світу.

На існування невідомої планети натякають два нетипові сімейства об’єктів: у першого орбіти нахилені під надзвичайно гострими кутами, а в другого навіть найближча до Сонця точка траєкторії пролягає значно далі за орбіту Плутона.

Коли астрономи намагаються відтворити розвиток Сонячної системи з моменту її зародження, закладаючи в розрахунки лише відомі планети-гіганти, сформувати такі орбітальні групи не виходить.

«Тож виникає питання: гаразд, якщо ми не можемо відтворити це за допомогою відомих нам планет, то що, якби ми додали туди щось іще — щось, розташоване настільки далеко, що ми, цілком імовірно, могли його ще не виявити, — і подивилися, що з цього вийде?», — пояснив логіку дослідження Джонті Горнер.

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Дослідники запустили серію масштабних комп’ютерних симуляцій, що охоплюють 4,5 мільярда років еволюції зовнішньої Сонячної системи, коли планети-гіганти мігрували на свої теперішні орбіти.

Учені зіставили два варіанти розвитку подій: у першому діяли лише чотири відомі планети-гіганти, а в другому на далеку периферію додали ще одну планету, після чого порівняли, які саме скупчення крижаних тіл виникали в кожному випадку.

Поява додаткової планети в моделі суттєво змінила результат: віртуальна Сонячна система почала породжувати саме ті популяції об’єктів на сильно нахилених і відокремлених орбітах, які астрономи спостерігають у реальності.

Найточніше з даними спостережень збігається сценарій, за яким на околицях системи кружляє планета масою від 1 до 2 мас Землі. Її витягнута орбіта має велику піввісь від 350 до 500 астрономічних одиниць, причому до Сонця вона ніколи не підходить ближче ніж на 200 астрономічних одиниць.

«Якщо ця планета існує, вона може змінити розуміння історії нашої Сонячної системи та того, як її найвіддаленіші об’єкти опинилися на таких незвичайних орбітах», — каже дослідник Патрик Софія Ликавка з Університету Південного Квінсленду.

Аналогічні орбітальні «сліди» раніше привели вчених до гіпотези про Дев’яту планету. За розрахунками 2025 року, її ймовірна маса приблизно у 4,4 раза перевищує земну, а велика піввісь орбіти становить близько 290 астрономічних одиниць.

Найцікавіше в цій історії те, що дві гіпотези пояснюють різні групи орбітальних аномалій, а отже, не виключають одна одну — теоретично на задвірках Сонячної системи можуть ховатися одразу дві планети.

Серед уже відкритих екзопланетних систем трапляються конфігурації, зовсім не схожі на нашу, тож охайний порядок восьми відомих планет Сонячної системи — лише один із можливих сценаріїв. Якщо планета X2 справді існує, вона цілком могла сформуватися набагато ближче до Сонця, але згодом гравітація планет-гігантів виштовхнула її на далеку периферію, де вона досі збурює орбіти транснептунових тіл.

Перевірка гіпотези вже виходить на новий рівень завдяки Обсерваторії імені Вери Рубін у Чилі, яка починає відкривати нову еру у вивченні далекого космосу. Її надчутливий телескоп може виявити безліч раніше непомічених транснептунових об’єктів.

Якщо планета X2 реально існує, передбачені Ликавкою та його колегами скупчення орбіт ставатимуть дедалі чіткішими в міру відкриття нових тіл. Не виключено навіть, що телескоп Рубін зможе побачити саму планету напряму, хоча Горнер застерігає: через колосальну відстань і вкрай слабке світіння це буде надзвичайно складним завданням.

Як і у випадку з Дев’ятою планетою, ідею планети X2 ще ретельно перевірятимуть інші наукові групи, шукаючи альтернативні причини дивної геометрії далеких орбіт.

Космос: останні новини

Нагадаємо, астрономи зафіксували незвичайне прискорення навколоземного об’єкта 1998 KY26 діаметром близько 10 метрів, яке неможливо пояснити лише гравітацією Сонця та планет.

Раніше вчені припускали, що рух цього тіла змінює випаровування внутрішнього водяного льоду, проте нове дослідження спростувало цю версію через надто високу температуру об’єкта.

Очікується, що 2028 року 1998 KY26 пройде на відстані близько 51 мільйона кілометрів від Землі, а 2039-го наблизиться до 16 мільйонів кілометрів.

Водночас професор Гарвардського університету Аві Леб разом із колегами висунув гіпотезу, що цей об’єкт насправді може бути втраченим радянським космічним апаратом «Фобос-1», запущеним до Марса 1988 року.

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