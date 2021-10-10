У Сонячній системі існувала ще одна планета: науковці розповіли, що з нею сталося

У Сонячній системі існувала ще одна планета: науковці розповіли, що з нею сталося

Тепер вона, швидше за все, існує за межами Сонячної системи.

Вчені провели моделювання, судячи з якого, за Нептуном могла ховатися ще одна планета. За розміром вона найбільше схожа на Марс або Землю.

Про це пише наукове видання Annual Review of Astronomy and Astrophysics.

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У ході моделювання передбачається, що за Нептуном могла обертатися планета розміром з Землю або Марс. Астрономи також припускають, що її могли витіснити із зовнішніх областей Сонячної системи газові гіганти. Науковці продовжують вивчати Сонячну систему, аби з'ясувати не тільки те, як з'явилися планети, але і чому вони перебувають на своїх орбітах.

У новій роботі автори відзначають, що теорії, які є зараз, не в змозі пояснити поточну конфігурацію планет. Вони припускають, що раніше в зовнішній Сонячній системі (де перебувають газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун), раніше була ще одна планета. Тепер вона, швидше за все, існує за її межами. Автори відзначають, що є щось дивне в сьогоднішній конфігурації планет: внутрішні кам'янисті планети, пояс астероїдів і газові гігантів у зовнішній Сонячній системі. Дослідники вважають, що чогось не вистачає. Логіка підказує, що повинна бути ще одна планета і нове моделювання підтверджує це.

Нагадаємо, NASA відправить у космос апарат, щоб він навмисно врізався в астероїд. NАSA планує перевірити здатність Землі захиститися від астероїда.

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