У Сонячній системі помітили примарне сяйво: вчені поки що не можуть пояснити явище

Учені провели аналіз тисяч зображень космічного телескопа "Габбл", а також зробили різні наукові виміри, щоб дійти висновку, що Сонячна система дійсно має надлишок загадкового світла.

Про це пише ScienceAlert.

Його насправді не так багато, але все одно більше, ніж має бути, тому вчені назвали це явище "примарним світлом". Ні зірки, ні галактики, ні пил, що оточують нашу систему, не можуть бути джерелами цього світіння. Поки вчені не можуть це пояснити явище, але мають кілька версій.

У Всесвіті світло випромінюють зірки, галактики, планети й навіть пил і газ. Але є ще багато джерел світла, які не виявлені астрономами.

"Наш аналіз показує, що є щось, можливо, це компонент пилу, який розташований ближче, ніж відстань, де проводив вимірювання апарат "Нові горизонти". Це додаткове світло виходить зсередини Сонячної системи", — сказав Тім Карлтон із Університету штату Арізона.

Наприклад, ще космічний апарат "Вояджер-1" виявив дуже сильний потік випромінювання, що виходить із центру галактики, але поки що не відомо, що є його джерелом. А космічний апарат "Нові горизонти" зафіксував наявність на краю Сонячної системи дуже багато світла з космічного оптичного фону.

Раніше стало відомо, що астрономи стали свідками величезного виверження на короткоперіодичній кометі 29P/Швассмана — Вахмана. Учені вважають, що під час цієї події у космос вилетіло понад 1 млн тонн газу, льоду та інших речовин.

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