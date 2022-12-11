У Сонячній системі сталося потужне виверження вулкана: які наслідки

Астрономи стали свідками величезного виверження на короткоперіодичній кометі 29P/Швассмана — Вахмана. Учені вважають, що під час цієї події у космос вилетіло понад 1 млн тонн газу, льоду та інших речовин.

Про це пише Space.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана, діаметром 60 км, робить повний оберт навколо Сонця за майже 15 років. Учені вважають, що ця комета є найбільш вулканічно активною у Сонячній системі.

Нещодавно астрономи побачили, що яскравість цієї комети різко зросла. Ретельні спостереження привели вчених до висновку, що причиною цього стало сильне виверження на кометі.

За словами Кая Стоддарда-Джонса з Кардіффського університету, такі дуже сильні виверження на кометі зустрічаються дуже рідко і причина таких величезних викидів до кінця незрозуміла.

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