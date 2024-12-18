У Сонячній системі виявили загадковий космічний тунель – куди він веде

Ця щільніша плазма пробиває ділянку з низькою густиною, створюючи своєрідний "міст", який може бути частиною більшої мережі міжзоряних тунелів.

Сонячна система розташована в ділянці космосу, яка називається Місцева бульбашка — область з гарячим міжзоряним газом і низькою щільністю. Нові дослідження показали, що ця бульбашка має унікальний космічний тунель, який з’єднує Сонячну систему з далекими зірками.

Тунель складається з гарячої плазми високої щільності, повідомляє Earth з посиланням на результати, опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics.

Місцева бульбашка утворилася мільйони років тому через вибухи наднових зірок. Ці події створили гарячу область космосу з температурою, що досягає мільйона градусів Цельсія. Вона має ширину в кілька сотень світлових років і постійно розширюється. Нові дані, отримані за допомогою рентгенівського телескопа eROSITA, дозволили вченим уточнити форму Місцевої бульбашки — вона нагадує пісочний годинник і розширюється переважно перпендикулярно площині Чумацького Шляху.

Ілюстрація "Місцевої бульбашки" / Фото: NASA

Дослідники виявили гарячу плазму, яка формує тунель, що тягнеться від Сонячної системи в напрямку сузір’я Центавра. Ця щільніша плазма пробиває ділянку з низькою густиною, створюючи своєрідний "міст", який може бути частиною більшої мережі міжзоряних тунелів.

“Міжзоряні тунелі, ймовірно, з’єднують регіони утворення нових зірок із гарячими областями, такими як Місцева бульбашка”, — припускають астрономи.

Наднові, вибухаючи, виштовхують матерію і нагрівають міжзоряне середовище, формуючи структури з різною щільністю та температурою. Цей процес створює складні умови в космосі, далекі від простого вакууму.

Дослідники сподіваються, що подальші спостереження допоможуть краще зрозуміти природу цих міжзоряних тунелів. Виявлення таких структур демонструє, що навіть у найближчому космічному просторі залишається багато невідомого.

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Нові дослідження Місцевої бульбашки і тунелів можуть пролити світло на механізми формування зірок і міжзоряних середовищ. Науковці вважають, що ці відкриття лише початок у розкритті секретів космічного простору, який оточує нашу Сонячну систему.