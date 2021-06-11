У США показали, як будуть отримувати енергію в космосі і відправляти її на Землю

Технологія дозволить спрямовувати енергію з космосу незалежно від місцевості, клімату та погодних умов.

Військово-повітряні сили США (USAF) розробляють проєкт зі збирання та доставки на Землю сонячної енергії з космосу. Передбачається, що такий підхід дозволить забезпечити енергією військові бази, розташовані у віддалених районах. Також зібрана енергія буде використовуватися з цивільною метою.

Дослідницька лабораторія Air Force Research Laboratory опублікувала відео, в якому показують, як саме буде реалізована ідея американських військових.

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Реалізація проєкту Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project дозволить спрямовувати енергію з космосу незалежно від місцевості, клімату, погодних умов та інших факторів, які можуть перешкоджати.

План полягає в тому, аби перетворювати сонячну енергію в радіочастоти з подальшим передаванням на Землю, де антени будуть перетворювати їх в корисну енергію.

Нагадаємо, марсохід Curiosity зафіксував сріблясті та перламутрові хмари на Червоній планеті. Раніше науковці заявили, що планета була придатною для життя.

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