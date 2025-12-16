У США помітили "криваву пляму" в пустелі: в Мережі заговорили про біблійне пророцтво

Пустеля / © visualhunt.com

Реклама

У соціальних мережах набирають популярності супутникові знімки з пустелі в американському штаті Нью-Мексико, які налякали користувачів через незвичний вигляд місцевості. Люди побачили на кадрах Google Earth велике червоне утворення, яке дехто назвав «кров’ю, що виходить із землі».

Про це пише Daily Mail.

Де саме зафіксували моторошне утворення

Йдеться про віддалений район на півночі Нью-Мексико, на північний захід від Санта-Фе. Користувачі визначили точні координати місця — 35°39′11″ північної широти та 106°08′49″ західної довготи.

Реклама

«Кривава пляма» в пустелі

Знімки почали активно поширюватися після того, як один із користувачів соцмережі X опублікував кадр із підписом: «Мене все більше турбує величезна купа крові в пустелі».

Публікація зібрала понад два мільйони переглядів і сотні коментарів.

Частина користувачів сприйняла побачене як можливе «знамення кінця світу». У коментарях згадували біблійні пророцтва, зокрема Книгу Вихід, де описується одна з десяти кар Божих — перетворення води на кров.

Дехто прямо писав, що подібні образи нібито відповідають описам «останніх часів», а червоний колір асоціювали з божественним судом. Водночас інші користувачі іронізували, припускаючи, що це може бути що завгодно — від ферми мобів до «крові титанів».

Реклама

Яка позиція науковців

Попри панічні настрої, геологи дають значно простіше пояснення. За словами фахівців, червоне утворення — це шлаковий конус, тобто вулканічне формування, яке складається з попелу, шлаку та каміння, накопичених під час давніх вивержень.

Цей конус утворився ще до формування кальдери Валлес і є частиною давньої вулканічної історії регіону. Його насичений червоний колір пояснюється високим вмістом заліза у породі, яке з часом окислилося.

Чому колір такий яскравий

Науковці пояснюють, що сухий клімат Нью-Мексико сприяє збереженню яскравого забарвлення. Через мінімальну кількість опадів порода майже не зазнає ерозії, а тому червоний відтінок залишається інтенсивним десятиліттями.

Крім того, подібні вулканічні матеріали часто видобувають для дорожнього будівництва, ландшафтного дизайну та систем очищення води, що також може створювати ілюзію «потоків» темно-червоного кольору.

Реклама

Експерти нагадують, що подібні панічні реакції виникали й раніше. Зокрема, нещодавно Галилейське море в Ізраїлі набуло криваво-червоного відтінку, що також викликало страхи щодо біблійних знамен.

Однак офіційні служби підтвердили: причиною стало цвітіння водоростей, зокрема бактерії Botryococcus braunii. Аналізи показали, що вода була безпечною для людей і не становила жодної загрози.

Науковці наголошують: незвичний колір природних об’єктів часто має цілком земне пояснення. У випадку з пустелею Нью-Мексико йдеться не про апокаліпсис, а про особливості геології, які в поєднанні з супутниковими знімками можуть виглядати лякаюче.

Нагадаємо, раніше науковці виявили найдавніші мумії, створені понад 12 тисяч років тому. Вони не мають нічого спільного з єгипетськими пірамідами чи бальзамуванням.