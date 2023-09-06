У США школярка знайшла череп кита віком 34 млн років – фото

В Алабамі, США, 16-річна учениця середньої школи Ліндсі Столлворт та її вчитель біології Ендрю Джентрі виявили скам'янілі останки кита, який жив близько 34 мільйони років тому. Вважається, що ця істота є хижим китом, який жив в еоценову епоху (від 56 до 33,9 мільйона років тому) – час, коли рівень моря був вищим, а штат був затоплений мілким океаном.

Про це повідомляє Live Science.

Знахідку виявили під час розкопок ділянки сім'ї Столлворт в окрузі Монро у межах проєкту літньої школи, скам'янілі кістки стирчали з пагорба.

Деталі про кістки допомог з'ясувати палеонтолог, доктор Джеймсу Парему з Каліфорнійського університету в Фуллертоні.

"Ми побачили щось і подумали: "Боже мій, що це?". Як тільки ми почали копатися в ньому і шукати, ми зрозуміли, що ми насправді знайшли", - пригадала Ліндсі.

Як розповів Ендрю Джентрі, приблизно через тиждень повільного видалення зайвого каменю за допомогою зубочисток і маленьких долот їм вдалося оголити великий зуб із нижньої щелепи великої тварини.

Ліндсі Столлворт та її вчитель біології Ендрю Джентрі / Фото: Live Science

Ліндсі Столлворт / Фото: Live Science

Ліндсі Столлворт та її вчитель біології Ендрю Джентрі / Фото: Live Science

"Я надіслав фотографії зуба своєму хорошому другові та колезі палеонтологу доктору Джеймсу Паргему з Каліфорнійського університету Фуллертон, який, у свою чергу, надіслав їх доктору Хорхе Велес-Хуарбе в Музей природної історії Лос-Анджелеса", - розповів біолог.

Згодом доктор Велес-Гуарбе, який спеціалізується на морських ссавцях, зміг ідентифікувати відкриття як вид хижих китів.

"Геологія місця розкопок була датована раніше, а тому дослідникам вдалося одразу визначити вік скам'янілості. Точного виду кита поки невстановлено, оскільки ця зона в еоцені була притулком для безлічі примітивних китів, зокрема Basilosaurus cetoides. Цей лютий морський ссавець борознив океани Землі близько 30-40 мільйонів років тому і міг досягати 18 метрів у довжину. Однак вчені поки що не беруться припустити, кому саме належав стародавній череп, може виявитися, що дослідникам вдалося виявити рештки раніше невідомого науці виду сімейства Basilosauridaе", - сказав Велес-Гуарбеі.

Ліндсі та Ендрю розкопали лише череп, і більша частина все ще перебуває в камені. Зараз череп доставлено до Школи математики та природничих наук Алабами, де його очищають і вивчають. Учениця та її вчитель планують відновити розкопки наступного року.

"Зараз у нас є лише череп, але під час розкопок черепа ми виявили кілька посткраніальних елементів, які вказують на наявність більшої частини скелета. Наступного літа ми дізнаємось більше".

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