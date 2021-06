У США схвалили препарат для боротьби із хворобою Альцгеймера

Associated Press

Ліки діють не на симптоми Альцгеймера, а усувають його глибинні причини.

У Сполучених Штатах Америки уперше за 20 років схвалили препарат для боротьби із хворобою Альцгеймера.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 червня.

Ліки діють не на симптоми Альцгеймера, а усувають його глибинні причини. Він руйнує білок амілоїд, через який виникають згустки у мозку, руйнуються клітини й це призводить до проблем із пам'яттю, мисленням та спілкувнням. Розробники кажуть, що препарат підходить пацієнтам, які молодші 80 років, а також мають початкову фазу хвороби.

Утім, чимало лікарів піддають сумніву ефективність ліків. Вони кажуть, що результати досліджень неоднозначні й наполягають: препарат не є чудодійним. Лише за приблизними оцінками, у світі від Альцгеймера нині страждають більше 30 мільонів людей. Вони втрачають пам’ять, у них погіршується координація рухів, мовлення, а здатність самостійно подбати про себе стає дедалі гіршою.

Як повідомлялося, для людей, які страждають на Альцгеймер, ризики до тяжкого коронавірусу втричі вищі, а якщо вони у літньому віці (від 80 років), ушестеро. Про це йдеться у результатах дослідження вчених з Бразилії, які опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association,

