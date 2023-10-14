У США стартувала друга за потужністю ракета у світі: як це було (фото, відео)

З космічного центру Кеннеді у Флориді 13 жовтня запустили ракету Falcon Heavy, другу за потужністю у світі після Space Launch System, що виконує місячні місії.

Ракета Falcon Heavy за планом має вивести місію NASA Psyche, яка дослідить однойменний супутник.

Про це повідомила компанія Ілона Маска SpaсeX.

Планується, що космічний корабель прибуде до свого тезки, металевого астероїда завширшки 280 кілометрів у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, аж 2029 року.

Запуск ракети Falcon Heavy 13 жовтня / Фото: Associated Press

Запуск ракети Falcon Heavy 13 жовтня / Фото: Associated Press

Зонд вивчатиме астероїд Психея близько двох років. Вчені вважають, що космічний камінь може бути відкритим ядром давнього "будівельного блоку" планети. Дані, отримані місією, можуть пролити світло на перші дні Сонячної системи, формування планет і характеристики ядра Землі.

Загалом це був восьмий старт для Heavy і четвертий за рахунком лише 2023 року.

Slo-mo video of Falcon Heavy launching off the pad pic.twitter.com/3CjTkPiM21 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2023

Нагадаємо, 29 липня з майданчика LC-39A Космічного центру ім. Кеннеді також стартувала ракета Falcon Heavy. Тоді носій надважкого класу запустив на геоперехідну орбіту космічний апарат EchoStar 24.

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