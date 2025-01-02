У США створюють установку, яка забезпечить безкінечну чисту енергію для домогосподарств

Реактор SPARC використовуватиме високотемпературні надпровідні магніти для утримання плазми при температурі понад 100 мільйонів градусів Цельсія. Це дозволить забезпечувати стабільне виробництво електроенергії без викидів шкідливих речовин.

В американському штаті Вірджинія компанія Commonwealth Fusion Systems спорудить термоядерну електростанцію ARC (Affordable, Robust, Compact), яка стане революцією у сфері енергетики. Станція зможе виробляти 400 мегаватів чистої енергії завдяки технології термоядерного синтезу.

Про це повідомляє newatlas.com.

Особливості термоядерного реактора

Реактор SPARC використовуватиме високотемпературні надпровідні магніти для утримання плазми при температурі понад 100 мільйонів градусів Цельсія. Це дозволить забезпечувати стабільне виробництво електроенергії без викидів шкідливих речовин.

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Переваги:

• Один грам палива (ізотопів водню) зможе виробити стільки енергії, скільки 10 тонн вугілля.

• Побічним продуктом є гелій, що не шкодить екології.

• Електростанція здатна забезпечити енергією до 150 000 будинків.

Вирішення ключових проблем

Науковці вже подолали одну з головних перешкод – утримання плазми. Однак виклики залишаються: при будь-якому збої магнітів плазма може охолодитися, і виробництво енергії припиниться.

Попри це, термоядерний синтез вважається значно безпечнішим за ядерний поділ і обіцяє стати майже ідеальним енергетичним рішенням майбутнього.

Розробники впевнені, що термоядерна електростанція у Вірджинії відкриє нову еру у виробництві безмежної енергії. Хоча є ще технічні питання, які потребують вирішення, очікується, що цей проєкт стане ключовим кроком до екологічно чистої та доступної енергетики.