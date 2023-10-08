У США за один день загинула тисяча птахів – пояснення науковців

Майже 1000 співочих птахів, які мігрували, загинули, врізавшись у вікна виставкового залу в Чикаго.

У США 5 жовтня близько тисячі перелітних птахів загинули лише за один день, врізавшись вночі у будівлю виставкового центру McCormick Place у Чикаго.

Про це пише Associated Press.

Інцидент став наймасовішим за 40 років спостережень у місті. Зазвичай за добу від зіткнення з будівлею гине до 15 птахів, однак цього разу жертвами стали представники 33 видів, переважно миртові співуни.

Зазначається, що до масової загибелі птахів у Чикаго призвів збіг кількох обставин – період міграції, дощова погода та підсвітка багатоповерхівки.

Девід Уіллард, який уже 40 років перевіряє територію виставкового у Чикаго на наявність мертвих птахів, у четвер вранці, 5 жовтня, виявив жахливу знахідку – сотні мертвих птахів.

"Це було схоже на килим із мертвих птахів у вікнах", — сказав Уіллард.

За підрахунками дослідників, щорічно сотні мільйонів птахів гинуть від ударів у вікна у Сполучених Штатах. Вчені зі Смітсонівського інституту природоохоронної біології та Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США 2014 року опублікували дослідження, згідно з яким кількість птахів щорічно становить від 365 до 988 мільйонів.

Смерть птахів від врізання у вікна є проблемою майже в кожному великому місті США. Птахи не бачать прозорого або відбиваючого скла й не розуміють, що це смертельний бар’єр. Коли вони бачать крізь вікна рослини чи кущі, вони прямують до них, вбиваючи при цьому себе.

Птахи, які мігрують вночі, покладаються на зірки для орієнтування. А яскраве світло від будівель одночасно приваблює та заплутує їх, що призводить до ударів у вікна або птахів, які літають навколо ліхтарів, доки вони не вмирають від виснаження – явище, відоме як фатальне світлове тяжіння.

Так, 2017 року майже 400 горобцеподібних втратили орієнтацію в прожекторах хмарочоса в Галвестоні, штат Техас, і загинули під час зіткнення з вікнами.

"На жаль, це дуже поширене явище. Ми спостерігаємо це практично в кожному великому місті під час весняної та осінньої міграції", - сказав Метт Іглескі, виконавчий директор Чиказького товариства Одюбона.

За словами Стена Темпла, професора екології дикої природи Університету Вісконсін-Медісон на пенсії та експерта з птахів, маленькі співочі птахи харчуються вдень і мігрують вночі, щоб уникнути турбулентності повітря та хижаків.

Пташки чекали північних вітрів, але у вересні спостерігалися надзвичайно теплі південні вітри, через які птахи трималися тут. Проте 4 жовтня ввечері фронт пішов на південь, створивши попутний вітер, і тисячі птахів злетіли в небо.

За словами Анни Піджен, еколога з Університету Вісконсіна-Медісон, можна легко запобігти ударам птахів у вікна. Компанії-власники будівель можуть просто приглушити світло, а архітектори можуть спроєктувати вікна з маркуванням на склі, яке легко розпізнають птахи. Люди також можуть використовувати ширми, фарбувати свої вікна або наносити на скло наклейки.

Нагадаємо, у пустелі Саудівської Аравії знайшли таємничі зображення вимерлих верблюдів (фото).

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