У США за інформацію про пов'язане з РФ хакерське угруповання DarkSide пропонують $10 млн

У США за інформацію про пов'язане з РФ хакерське угруповання DarkSide пропонують $10 млн

Хакерів DarkSide вважають відповідальними за атаку програми-здирника на Colonial Pipeline.

США пропонують до 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію, яка допоможе притягнути до відповідальності будь-кого з лідерів пов'язаного з Росією хакерського угруповання DarkSide.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті американського Державного департаменту.

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Зазначається, що кіберзлочинців DarkSide вважають відповідальними за інцидент із атакою програми-здирника на оператора найбільшого в США паливопроводу Colonial Pipeline у травні цього року, що змусив мережу, яка забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни, тимчасово призупинити роботу.

Держдеп також пропонує винагороду у розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе заарештувати та засудити "в будь-якій країні будь-яку особу, яка брала участь у змові з метою участі або спроби участі в інциденті з програмним здирством DarkSide".

"Пропонуючи цю винагороду, Сполучені Штати демонструють свою прихильність до захисту жертв програм-вимагачів по всьому світу від експлуатації кіберзлочинцями", - вказав речник Держдепу Нед Прайс.

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У травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з’явилося повідомлення із наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Після цього у 17 штатах оголосили надзвичайну ситуацію, а керівництво США звинуватило в кібератаці групу хакерів, що іменує себе DarkSide і пов'язана з РФ.

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи.

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